Российскую студентку уличили в обмене интимными фото с третьеклассником

В Белебеевском районе Башкирии 18-летняя студентка обменивалась интимными снимками с третьеклассником. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, девушка проходила обучение в Белебее, а на выходных приезжала навестить мать в родное Приютово. Там младший брат познакомил россиянку со своим девятилетним товарищем. Студентка вступила в диалог с мальчиком в одной из соцсетей, а через несколько недель в их переписке стали появляться интимные снимки.

В какой-то момент мать школьника обнаружила его переписку со взрослой знакомой. Как отметила женщина, студентка отправляла ее сыну свои интимные фото, тот в ответ делал то же самое.

Теперь сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении девушки уголовное дело.

Ранее в Крыму полиция задержала 72-летнего мужчину, который отправлял интимные фотографии школьницам через интернет.