Российскую медсестру осудили за смерть 10-месячной пациентки

В Краснодарском крае огласили приговор 25-летней медсестре, по вине которой погибла 10-месячная пациентка. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным следствия, ЧП произошло в феврале минувшего года. 25-летняя россиянка работала палатной медсестрой в отделении анестезиологии-реанимации Темрюкской ЦРБ, когда в отделение поступила 10-летняя девочка с термическими ожогами.

Во время промывания катетера младенца медсестра влила в него препарат «Тиопентал натрия» вместо «Гепарин». Состояние девочки резко ухудшилось и, несмотря на помощь медиков, она умерла. Впоследствии против медсестры возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

На суде фигурантка отказалась признавать свою вину. Медицинская комиссия выявила нарушения при выполнении процедур, и суд признал их достаточными для вынесения приговора.

В результате Темрюкский районный суд приговорил безответственную медсестру к двум годам ограничения свободы. Женщина не может покидать место жительства с 23 до 6 часов утра. Вдобавок ей запретили уезжать из региона, посещать увеселительные мероприятия и менять место работы. Раз в месяц ей необходимо являться в надзирающий орган.

Кроме того, осужденная на два года лишена права заниматься врачебной деятельностью.

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