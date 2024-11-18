Российскую актрису обокрали, подделав видео с ее подругой

Мошенники обманули российскую актрису и монтажера фильмов и сериалов Дарью Гладышеву, взломав аккаунт ее подруги в Telegram. Об этом пишет Regnum.

По данным источника, артистка стала жертвой аферистов 13 ноября, когда была занята одним из проектов. Во время работы ей поступило сообщение от «подруги» с просьбой перевести деньги.

«В сообщениях говорилось, что у нее якобы заблокировали карту и срочно нужны деньги, чтобы оплатить кредит. Я даже не подумала, что за кредит такой, у подруги никакого кредита не оказалось», — рассказала Гладышева.

Актриса была занята рабочими процессами и решила глубоко не вникать в ситуацию. Она знала о различных видах мошенничеств и попросила приятельницу подтвердить, что это она, и прислать видео. Получив ролик с лицом женщины, она перевела деньги на карту, привязанную к ее номеру.

«Я увидела ее на видео, даже не поняла, что с видео что-то не так, перевела 23 тысячи и попрощалась до вечера. Но фейковая Полина мне сказала, что у нее теперь другая карта и надо перевести на другой счет. Я перевела деньги второй раз», — поделилась пострадавшая.

Однако на этом злоумышленники не остановились и подделали страницу Гладышевой и с нее стали писать ее подруге. Так мошенники попытались украсть те деньги, которые женщина перевела на настоящую карту. В этот момент артистка обо всем догадалась и сделала скриншоты переписки с аферистами, которые позднее были переданы в полицию.

В настоящий момент по факту произошедшего организована проверка.

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