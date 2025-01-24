Российской певице перекосило лицо после ботокса в клинике

Известной певице Хофманните (настоящее имя Анна Михеева) перекосило лицо после неудачной процедуры ботокса в клинике в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, исполнительница обратилась в одну из клиник Северной столицы, желая освежить свой внешний вид к новогодним праздникам, но после проведения процедуры 30 декабря ее лицо деформировалось. Артистка рассказала, что косметолог неправильно ввел иглу, что стало причиной болезненных ощущений и искажения черт лица — улыбка стала асимметричной, даже голос изменился. Новый год превратился в кошмар для певицы, которая провела все праздники в плохом настроении.

Хофманнита уточнила, что ей колют витамины, однако улучшений до сих пор не наблюдается. Косметолог признал свою ошибку, но это не облегчает ситуацию, поскольку инъекция рассосется лишь спустя четыре месяца.

Ранее мы писали, что ослепшая после блефаропластики жительница Москвы потребовала от хирурга 27 млн рублей.