Российского хоккеиста Александра Алексеева задержали за драку у бара в США

Российского хоккеиста Александра Алексеева в состоянии алкогольного опьянения задержали в США. Источник рассказал, что спортсмен подрался возле бара. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, Александр устроил дебош 17 мая у заведения, которое популярно среди спортсменов. Около трех утра в полицию обратились очевидцы, которые рассказали о драке двух мужчин. Приехавшие на место правоохранители использовали перцовый баллончик, чтобы остановить конфликтовавших.

25-летнего хоккеиста задержали. Ему предъявили обвинения в нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Сначала Алексеева поместили под стражу, но затем отпустили.

Сам хоккеист пока не прокомментировал случившееся.

Отметим, что Александр Алексеев играет за «Вашингтон Кэпиталз» в США с 2021 года.

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