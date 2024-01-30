Российского инвалида по ошибке объявили мертвым

Московского инвалида объявили мертвым после того, как под его данными по ошибке похоронили другого постояльца центра социальной адаптации. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, некоторое время назад мужчина ушел из своей московской квартиры, оставив недвижимость дочери, и стал вести кочевой образ жизни. Иногда он оказывался в столичных центрах социальной адаптации, где ему оказывали необходимую помощь.

В одном из подобных центров в 2021 году на инвалида была оформлена анкета по информации, записанной с его слов. Спустя некоторое время в центре ушел из жизни другой постоялец, однако из-за ошибки покойного записали под данными колясочника.

В результате сведения попали в медицинское свидетельство о смерти и были внесены в федеральную государственную информационную систему. В конце минувшего года инвалид посетил подмосковный центр социальной адаптации. Там работники выяснили, что у мужчины отсутствует паспорт, и вместе с ним в начале текущего года отправились в полицию. Там им удалось установить, что инвалид числится умершим, вследствие чего лишен возможности получать соцвыплаты и медицинскую помощь.

Прокурор городского округа Лотошино решил обратиться в суд с иском о признании записи акта о смерти недействительной и ее аннулировании. Уточняется, что к настоящему времени требования прокуратуры удовлетворены.

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