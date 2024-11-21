Беременная женщина потеряла ребенка: звезде фильма про Астерикса и Обеликса грозит срок за ДТП под наркотиками

Французский актер Пьер Пальмад, известный своей ролью Консерваторикса в фильме «Астерикс и Абеликс против Цезаря», оказался на скамье подсудимых. Он устроил ДТП, в результате которого пострадали трое человек. Среди них оказалась беременная женщина. Она потеряла ребенка из-за аварии, передает телеканал BFMTV.

По данным СМИ, в феврале 2023 Пальмад устроил ДТП, сев за руль в состоянии наркотического опьянения. Он врезался в припаркованных автомобиль. По вине актера травмы получили трое. Кроме того, умер еще не родившийся ребенок у одной из пассажирок.

Спустя время Пьер предстал перед судом. Его обвинили в непредумышленном нанесении телесных повреждений при двух отягчающих обстоятельствах: употреблении наркотиков и нарушении соблюдения безопасности на дороге. За совершенное деяние прокурор запросил для фигуранта дела пять лет лишения свободы.

Ранее обвиненный в домогательствах актер Жерар Депардье не явился в суд. Ему не позволило посетить заседание состояние здоровья.