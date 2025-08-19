Российских студентов начнут проверять на принятие духовно-нравственных ценностей

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) разработает новый тест для российских студентов на принятие ими традиционных духовно-нравственных ценностей.

В НИУ ВШЭ рассказали, новая система оценки будет разработана уже этой осенью. Работа исследователей пройдет в два этапа. Первый планируется завершить до 22 сентября, второй будет проходить с 23 сентября по 22 ноября.

В вузе также объяснили, что данное тестирование поспособствует «укреплению духовно-нравственного фундамента общества и обеспечению устойчивого развития образовательной среды».

«Разработка и внедрение научно обоснованного инструментария и программного продукта для оценки и мониторинга отношения студентов к традиционным духовно-нравственным ценностям — это актуальная задача. Тем более что сейчас перед системой образования в связи с „социокультурными трансформациями“ стоит задача не только по передаче знаний, но и по формированию ценностных установок у молодых людей», — передает объяснение университета издание E1.ru.

Кроме того, исследовательский институт проверит, как учебные заведения будут формировать понятия традиционных ценностей у учащихся.

«В дальнейшем созданную методику можно будет масштабировать и использовать для решения схожих задач в системе российского высшего образования», — добавил представитель вуза.

