Российский винодел Павел Швец заразился бешенством от укуса куницы в Севастополе

Известный российский винодел Павел Швец, находясь в Севастополе, стал жертвой атаки куницы, в результате чего предприниматель заразился бешенством. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как стало известно, животное атаковало бизнесмена ночью, когда они с супругой спали в доме у его севастопольской винодельни. Во сне мужчина почувствовал, как по нему кто-то ползает, а затем кусает.

Сперва Швец подумал, что это была его собака породы шпиц. Однако, когда он включил свет в комнате, увидел ползающую по одеялу куницу. Зверь, предположительно, пробрался в дом через открытое окно. Испугавшись, бизнесмен выкинул ночную гостью на улицу.

Никаких симптомов Павел не почувствовал, но утром на всякий случай сделал прививку от бешенства. Позже, когда удалось поймать ту самую куницу во дворе винодельни, опасения подтвердились — у куницы и правда обнаружили бешенство.

Сам винодел сейчас в порядке, но продолжает лечение.

