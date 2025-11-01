Часто можно встретить на курортах Египта: жуткое, но не ядовитое насекомое оставило россиянке шишку после укуса

Жительница России приехала на отдых в Египет и пострадала после укуса неизвестного насекомого. По предположению самой туристки, это может быть ночной верблюжий паук, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Россиянка отдыхала вместе с сестрой в одном из четырехзвездочных отелей Шарм-эш-Шейха. Неизвестное насекомое укусило женщину, когда она ужинала на пляже в сумерках. У туристки образовалась гематома, которая постепенно увеличивалась в размерах. Пострадавшей пришлось обратиться к врачу.

Специалист, оказывающий помощь на территории отеля, не смог сказать россиянке, кто ее укусил. Сама женщина считает, что это был ночной верблюжий паук. Это жуткое, но не ядовитое существо часто можно встретить на курортах Египта. Чаще всего оно появляется по ночам.

