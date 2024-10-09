Российский участковый умер на рабочем месте от сердечной недостаточности

В Москве участковый умер на рабочем месте в опорном пункте из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло на Новочеркасском бульваре 8 октября. 41-летний капитан полиции около 5 утра почувствовал боль в груди и сильное сердцебиение. Из-за отсутствия под рукой лекарственного препарата силовик позвонил своим коллегам, патрулировавшим район Марьино, и попросил приобрести препарат. Правоохранители порекомендовали вызвать скорую помощь и пообещали приехать в скором времени. Спустя 15 минут они уже подъехали к участковому пункту полиции, но их приятель перестал выходить на связь. Коллеги нашли москвича без сознания. Приехавшие на адрес медики смогли лишь констатировать смерть.

Уточняется, что вечером 7 октября участковый звонил своей жене. Во время разговора он ни на что не жаловался и был в прекрасном настроении. По некоторым данным, у погибшего периодически повышалось давление. Полицейский был единственным кормильцем семьи, вместе с 38-летней женой воспитывал 17-летнюю дочь и 6-летнего сына-инвалида.

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