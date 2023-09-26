Российский турист пропал в Таиланде после того, как попал под лопасти катера

Россиянин попал под винты катера в Паттайе и пропал в море, об этом сообщает издание Thai Rath.

Романтический отдых пары россиянина и жительницы Таиланда закончился страшным происшествием. Вечером 25 сентября возлюбленные отправились на пляж. Пара заплыла за буйки, которые находились примерно в 50 метрах от берега. В этот момент на них наскочил двухмоторный катер.

Позднее на берегу обнаружили девушку со множественными травмами, спасти ее не удалось. А вот ее спутника так и не нашли. Команда дайверов искала мужчину около трех часов, но все безрезультатно.

Виновника ЧП сразу же арестовали полицейские. Им оказался 19-летний местный житель. Он рассказал, что в вечер, когда произошло происшествие, его двигатели внезапно остановились, наткнувшись на неизвестную преграду. Однако он не придал этому значения и заново завел катер, продолжив движение.

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