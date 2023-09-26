Пенсионер из Москвы чуть не умер после укуса паука-скрипки, вызывающего некроз

Мужчина из Москвы чуть не умер после укуса паука-скрипки, который вызывает некроз тканей. Ядовитое создание повстречалось пенсионеру во время отдыха в Италии. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло в конце лета в Римини. 79-летний мужчина прилетел туда навестить дочь, которая живет в своем доме у моря. В какой-то момент он заметил, что сначала одна нога, а потом и вторая сильно опухли. Он увидел на коже темные пятна, а через две недели появился пузырь.

Дочь пенсионера с образованием медсестры сама вскрыл пузырь, а после они все же обратились к врачам. Потом они еще пять раз ходили к медикам, так как улучшения не наблюдалось. Каждый раз пациент ждал по семь часов из-за очередей. При этом специалисты не понимали, кто именно укусил несчастного.

Только после того, как родные связались с токсикологом из Милана, они узнали имя виновника. Но из-за расстояния специалист сомневался, что это именно паук – скрипка. Он не исключил, что это укус гадюки. Мужчина решил обратиться к столичным врачам и очень тяжело перенес перелет на самолете. За это время его нога почернела и стало так плохо, что скорую помощь пришлось вызывать прямо в аэропорт Внуково.

Мужчина был госпитализирован и остается в больнице до сих пор. Выяснилось, что последствия намного страшнее самого укуса. Но пенсионеру, страдающему атеросклерозом сосудов, повезло. Именно это не позволило яду распространиться по организму, поэтому он и не умер.

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