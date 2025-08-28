Российский турист чуть не умер после укуса зараженного комара на Шри-Ланке

Житель Подмосковья заразился лихорадкой Денге во время отдыха на Шри-Ланке. 28-летнему мужчине стало плохо сразу по прилету в московский аэропорт.

Как пишет Telegram-канал Mash, туриста укусил комар, однако он не придал этому значения. Первые признаки заболевания он почувствовал еще в самолете: парня мучали озноб, головная боль и ломота в теле. Кроме того, по прилету выяснилось, что у него повышена температура до 40 градусов.

В итоге парню вызвали бригаду скорой помощи, его увезли в больницу из аэропорта в тяжелом состоянии. После курса капельниц больному стало легче — сейчас он в порядке, продолжает лечение в стационаре.

Ранее дерматолог Александра Филева рассказала, что в отличие от тропических регионов, в России комары крайне редко переносят опасные и или смертельные болезни — например, малярию, лихорадку Денге или Зика. И все же риск заразиться чем-то подобным есть. Например, в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях можно встретиться с комарами — переносчиками лихорадки Западного Нила.