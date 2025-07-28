Лихорадка, стафилококки и подкожные черви: врач рассказала об опасностях комариных укусов

Несмотря на назойливость, комары часто кажутся безобидными. Помимо раздражающего писка и зуда, они редко представляют серьезную угрозу для здоровья. Тем не менее, есть болезни, которые можно подхватить даже от этих мелких кровососов. Дерматолог Александра Филева, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» рассказала сайту «Страсти», чем можно заразиться от комаров и почему опасно расчесывать место укуса.

В отличие от тропических регионов, в России комары крайне редко переносят опасные и тем более смертельные болезни — например, малярию, лихорадку Денге или Зика. И все же риск заразиться чем-то подобным есть.