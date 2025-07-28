Лихорадка, стафилококки и подкожные черви: врач рассказала об опасностях комариных укусов
© Freepik
Несмотря на назойливость, комары часто кажутся безобидными. Помимо раздражающего писка и зуда, они редко представляют серьезную угрозу для здоровья. Тем не менее, есть болезни, которые можно подхватить даже от этих мелких кровососов. Дерматолог Александра Филева, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» рассказала сайту «Страсти», чем можно заразиться от комаров и почему опасно расчесывать место укуса.
В отличие от тропических регионов, в России комары крайне редко переносят опасные и тем более смертельные болезни — например, малярию, лихорадку Денге или Зика. И все же риск заразиться чем-то подобным есть.
В Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях можно встретиться с комарами — переносчиками лихорадки Западного Нила. Эта вирусная инфекция дает о себе знать высокой температурой, сильной слабостью, головной болью, а в тяжелых случаях приводит к менингиту и энцефалиту, воспалению головного мозга. Кроме того, практически в любом регионе страны есть риск заразиться от комаров туляремией. Это распространенная и опасная бактериальная инфекция, которая атакует лимфатическую систему, легкие, глаза. Естественными переносчиками бактерии считаются клещи, комары, слепни и мошки.
Александра Филева
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», дерматолог
Еще одна «комариная» инфекция — дирофиляриоз — встречается редко, но знать о ней тоже важно. Это паразитарная инфекция, которую обычно переносят кошки и собаки. Комары становятся своеобразным природным контейнером: они кусают больное животное, а затем с укусом передают личинки паразита человеку.
У инфицированного под кожей начинают размножаться круглые черви — нематоды, появляются характерные узелки и бугорки на теле. Без лечения паразит может добраться до сердца и легких. При этом инкубационный период может длиться до нескольких месяцев.
Александра Филева
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», дерматолог
Внешне «здорового» комара от инфицированного отличить невозможно. Поэтому лучшая тактика — защита от нападения кровососов. По словам врача, на окна дома полезно устанавливать противомоскитные сетки, а перед выходом на природу и даже перед работой в саду имеет смысл пользоваться репеллентами с ДЭТА, пикардином или эфирными маслами в составе. Наносить их лучше не на открытые участки кожи, а на одежду, и время от времени обновлять. Обычно они действуют примерно 2–5 часов.
Чтобы зуд от комариных укусов не беспокоил, можно смазывать воспалившиеся участки кожи кремами и лосьонами на основе цинка, гелем с алоэ или ментолом. А если ничего подобного нет под рукой, на время облегчить зуд поможет холодный компресс.
Есть еще эффективное народное средство — нужно смешать немного зубной пасты и соды, добавить воды, чтобы получилась густая кашица. Ее нужно нанести на место укуса, а через 10 минут смыть. Если зуд не прекращается, а прыщик после укуса насекомого сильно отекает и краснеет, нужно принять антигистаминные препараты, следуя дозировке, указанной в инструкции.
Александра Филева
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», дерматолог
Врач подчеркивает, что место укуса опасно расчесывать: на руках и под ногтями могут находиться бактерии — например, стафилококки и стрептококки. Если они попадут в ранку, разовьется инфекция — появится гной, сильный отек.
К врачу стоит обратиться, если место укуса гноится, зуд не проходит и даже усиливается, поднялась температура тела. Любое недомогание требует особого внимания. Человек может не сразу понять, что чем-то мог заразиться от комара. Точно поставить диагноз и быстро начать правильное лечение помогут лабораторные тесты.
Александра Филева
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», дерматолог