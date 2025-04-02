Российский школьник зверски воткнул ручку в глаз однокласснице: подробности

В одном из сел Приморского края школьник воткнул ручку в глаз однокласснице за то, что она дала ему подзатыльник. Инцидент произошел на уроке биологии.

По данным Telegram-канала Amur Mash, мальчик зажал 13-летнюю школьницу партой и стучал. При этом он никак не реагировал на замечания. Не выдержав издевательств, девочка встала, отодвинула стол и дала однокласснику подзатыльник. В ответ на это он запустил ей в левый глаз шариковую ручку.

Ручка воткнулась в глаз девочке. Пострадавшую экстренно увезли в больницу, и ей сделали операцию. На снимке обнаружили осколки. В дальнейшем ее могут отправить на лечение в Москву.

Родители школьницы обратились в полицию. Возбуждены два уголовных дела — за халатность и умышленное причинение вреда здоровью.

Ранение оказалось проникающим. Сейчас пострадавшая видит немного хуже, чем ранее. Врачам осталось извлечь оставшийся пластик.

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