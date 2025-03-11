Мать умершей после укола в глаз студентки в Воронеже обратилась к Бастрыкину

Мать умершей после укола в глаз 18-летней студентки в Воронеже обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Об этом рассказала юрист по медицинским делам Юлия Липинская.

«Мы уже обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину и ожидаем ответы из надзорных органов по результатам проверочных мероприятий», - рассказала Kp.ru Липинская.

Издание пишет: в начале марта родителям девушки сообщили, что СК возбудил уголовное дело.

Умершая училась в Воронеже, в родном Санкт-Петербурге остались родители и брат с сестрой. Она жила в общежитии, к семье ездила на выходные. В начале февраля студентка стала жаловаться матери на сухость и жжение в глазах.

Мама девушки сообщила, что три года дочь носила специальные линзы, которые надевались ночью для восстановления зрения. Линзы меняются раз в год.

Известно, что у последних линз срок годности вышел 15 января. На 12 февраля девушка была записана к офтальмологу. Мать советовала не носить линзы – дочь продолжала рассказывать о боли в глазах, сухости и раздражении.

На приеме доктор сообщил, что следует вылечить глаза и только потом носить линзы. Девушке выписали три вида капель, но ей становилось хуже.

19 февраля она была записана на повторный прием, но врач отправил в областную больницу и сообщил о риске потерять зрение. В тот день студентка почти не могла отрыть глаза, они стали слезиться.

В госпитализации девушке отказали, несмотря на жалобы, и отправили в поликлинику при общежитии. Прописанная мазь не помогала. 22 февраля на глазах появился отек. Мать советовала вызвать скорую, но, по ее словам, дочери ответили, чтобы она сама приезжала в больницу. Та поехала на такси. Ее положили в отдельную палату – девушка сразу предупредила о наличии бронхиальной астмы и аллергии на пшеницу и морепродукты.

Вечером она позвонила матери по видеосвязи и сообщила, что медсестра поставила укол с неизвестным веществом в глаз. В конце разговора женщина заметила, что у дочери стала опухать губа.

«Мама, мне что-то тяжело дышать», - произнесла она.

Женщина попросила идти к врачам – девушка так и поступила. В 23:58 матери позвонила зам главного врача и сообщила, что ее дочь умерла. Причину смерти женщине не назвали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге умерла студентка, госпитализированная из университета в день рождения.