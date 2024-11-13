Российский школьник ударил ножом отца в спину за слова о матери и СВО

В Екатеринбурге восьмилетний мальчик напал с ножом на отца. Он ударил мужчину лезвием в спину после того, как он начал предлагать отправить ее на СВО. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, в день нападения родитель школьника был пьяный. Он вернулся домой и затеял ссору с женой, свидетелем которой стал их маленький сын. Во время конфликта мужчина стал говорить о желании увидеть супругу в зоне специальной военной операции, и это оскорбило женщину.

Желая защитить мать, восьмилетний мальчик взял нож, подошел к отцу сзади и дважды ударил его в спину.

После случившегося мужчину доставили в больницу и прооперировали. Его состояние не уточняется. С мальчиком провели беседу сотрудники правоохранительных органов. Он заявил, что просто хотел защитить маму.

В пресс-службе регионального управления СКР от комментариев отказались.

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