«Назначил ему личную встречу»: подростки помогли задержать педофила

В Санкт-Петербурге трое подростков помогли задержать педофила. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

С 21 марта злоумышленник регулярно присылал интимные фото в мессенджере одному из подростков, которому было всего 16 лет. 31 марта юноша предложил встретиться мужчине очно во дворе одного из домов по Дачному проспекту и пришел туда с друзьями.

Мужчина, увидев перед собой вместо одной «жертвы» компанию молодых людей, вспылил. Началась словесная перепалка. Во время конфликта очевидцы вызвали правоохранителей. До их приезда юноши, как могли, удерживали злоумышленника, не давая ему уйти.

Прибывшим на вызов стражам порядка один из подростков объяснил, что специально «выманил» педофила, чтобы потом передать его в руки полиции.

«Несовершеннолетний пояснил стражам правопорядка, что понял, что в отношении него было совершено преступление, и для передачи злоумышленника стражам правопорядка назначил ему личную встречу по указанному адресу, на которую пришел с друзьями», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». На данный момент выясняется, причастен ли он к другим похожим преступлениям.

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