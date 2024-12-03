Российский школьник-курильщик проломил ученику лоб за донос

В подмосковном поселке Свердловский подросток проломил голову 14-летнему школьнику, следующему за дисциплиной в школе. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, пострадавший «поймал» обидчика с его приятелями в туалете за курением, о чем, как и положено, доложил классному руководителю.

После занятий мальчика подкараулили на выходе из школы. Юный курильщик повалил восьмиклассника на землю и избил, проломив тому лоб. Пострадавший смог добраться до дома, откуда его доставили в больницу с множественными травмами.

В настоящий момент родители написали заявление в полицию.

Известно, что ранее девятиклассник уже срывал уроки и бил других детей. Родители хулигана предложили оплатить курс лечения пострадавшего, однако родительский комитет настаивает, что мальчика следует исключать.

Ранее мы писали, что в Краснодарском крае мальчик попал в реанимацию из-за лапши быстрого приготовления.