Была госпитализирована в тяжелом состоянии: волк насмерть загрыз женщину

Группа из четырех человек повстречала хищника в Курганской области. Волк покусал всех — однако одну из пострадавших спасти не удалось. Женщина скончалась в больнице от ранений, передает Telegram-канал Комсомольская правда: KP.RU.

Нападение произошло в поселке Курорт «Озеро Медвежье». Об этом сообщил глава округа Антон Волков. По его словам, хищник набросился на четырех человек. Одна из пострадавших в результате случившегося получила смертельные травмы.

Женщину после нападения волка экстренно доставили в больницу, однако врачи, несмотря на все усилия, не смогли спасти пациентку в тяжелом состоянии. Другим пострадавшим оказали помощь. Их жизни ничего не угрожает. Волк через некоторое время был найден и ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае тигр держит в страхе целое село. Хищник охотится на собак и терроризирует местных жителей.