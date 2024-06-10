Операция длилась пять часов: у школьницы лопнуло легкое из-за вейпа

В Англии у 17-летней девушки лопнуло легкое после использования вейпов, эквивалентных курению 57 сигарет в день. Подробности сообщает зарубежное издание The Sun.

По данным источника, в момент случившегося подросток была на вечеринке у подруги. 11 мая она упала в обморок и стала синеть. Друзья позвонили ее отцу и в скорую помощь. Оказалось, что у пострадавшей образовалась дырка в легком после курения вейпов.

Отмечается, что девушку привезли в больницу, где диагностировали разрыв легочного пузыря. Ей потребовалось хирургическое вмешательство, которое продолжалось пять часов. В итоге хирурги удалили школьнице часть легкого и только через две недели отпустили домой.

Оказалось, что на тот момент подросток уже два года использовала вейпы. В неделю она расходовала приспособления на четыре тысячи затяжек. Специалисты говорят, что это эквивалентно 400 сигарет. При этом девушка была убеждена, что не наносит своему организму вред.

«Врачи думают, что именно из-за выбрасываемых паров эти пузырьки лопаются, и в легких образуется дыра», – сообщил родитель пострадавшей.

Подросток после инцидента призналась, что больше даже трогать не будет вейпы.

Ранее мы писали о том, что россиянин попал в психиатрическую больницу, покурив вейп.