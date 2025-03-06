Не принял извинения: женщине, которая 11 раз ударила полицейского вилкой в глаз, вынесли приговор

Жительница Краснодара получила год исправительных работ за нападение на полицейского. Она ударила его в глаз вилкой не менее 11 раз, передает Telegram-канал Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Конфликт между кубанкой и проживающим выше полицейским произошел летом прошлого года. Мужчина попросил соседку выключить музыку, которая доносилась из ее квартиры в 4 часа утра.

Однако женщина проигнорировала просьбу стража порядка и набросилась на него с вилкой. За нападение на правоохранителя жительницу Краснодара задержали.

На суде обвиняемая попросила прощения у потерпевшего, однако тот не стал ее прощать. Помимо года исправительных работ, осужденную южанку обязали выплатить полицейскому 25 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

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