Российский преподаватель ставил студенток в угол и угрожал им ремнем

В Екатеринбурге преподаватель техникума ставил студенток в угол и угрожал им ремнем. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, россиянин преподавал строевую, боевую и тактико-специальную подготовку. Вдобавок он является действующим сотрудником МВД «Каменск-Уральский».

Мать одной из студенток пожаловалась на преподавателя из-за его способов наказания. Женщина уточнила, что педагог поставил ее дочь в угол. После этого мужчина повторил наказание с другой ученицей, а также угрожал ей ремнем. Россиянка уточнила, что другую девушку преподаватель якобы бил ремнем.

Педагог в свою очередь рассказал, что действительно поставил в угол одну из студенток, поскольку она мешала другим учиться. При этом он отметил, что это якобы происходило в шутливой форме без насилия. Вскоре после этого мужчина написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Родители «наказанной» ученицы обратились в полицию, там организовали служебную проверку.

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