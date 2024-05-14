Российский подросток проломил сверстнику голову битой за отказ одолжить мяч

В Саяногорске 15-летний подросток напал на сверстника с битой после того, как тот отказался одолжить ему мяч. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Уточняется, что ЧП произошло 10 мая на спортивной площадке около многоквартирного дома в Центральном микрорайоне. Двое несовершеннолетних попросили сверстника одолжить им поиграть мяч. Подросток отказал, вследствие чего произошел конфликт. Один из мальчиков взял у товарищей бейсбольную биту, вернулся и со всей силы ударил ей владельца мяча по голове.

Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Выяснилось, что подросток состоит на учете в полиции за мелкое хулиганство, а на учете в ПДН состоит его семья.

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