Российский подросток лишился пальцев по вине пенсионера

В Хабаровском крае подросток лишился пальцев из-за беспечности пенсионера. Он выбросил в мусорный бак запалы гранат, которые нашел мальчик. Юному пациенту пришлось ампутировать два пальца на руке. Об этом сообщает полиция региона в Telegram-канале.

По данным источника, правоохранители задержали 72-летнего жителя поселка Эльбан Амурского района. Его подозревают в незаконном хранении взрывных устройств. По версии следствия, он несколько лет использовал ящики, в которых раньше были взрывчатые вещества. В октябре этого года при уборке на участке он заметил закрытую жестяную банку в одном из ящиков, в котором были запалы для гранат.

Пожилой мужчина решил выбросить банку в мусорный бак, подумав, что ее утилизируют вместе с другим мусором. Но 14-летний школьник во время прогулки нашел банку и взял ее в руку, один из запалов сработал. С серьезными травмами мальчик попал в больницу, там ему ампутировали два пальца на руке.

«В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении», – сообщает источник.

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