Российский боксер умер на тренировке

В Челябинске во время тренировки умер 22-летний боксер Георгий Оголихин. Об этом сообщает пресс-служба региональной Федерации бокса Челябинской области.

Уточняется, что во время тренировки 6 ноября во Дворце спорта «Динамо» молодой спортсмен потерял сознание и не пришел в себя. Причина смерти боксера в настоящий момент неизвестна.

«Боксер 2002 года рождения, тренировался под руководством заслуженного тренера России Владимира Рощенко, имел медицинский доступ и справку для занятий боксом», — отметили в пресс-службе.

По факту случившегося организована проверка, инициаторами которой стали представители Центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области и региональная Федерация бокса. Тренера временно отстранили от работы.

Семье погибшего в ближайшее время окажут необходимую помощь и психологическую поддержку.

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