Российский альпинист Евгений Глазунов пропал в Киргизии в районе пика Аксу. Об этом сообщает Mountain.Ru.

По информации источника, альпинист уже 60 часов не выходит на связь. В горах Киргизии он совершал восхождение по маршруту Чаплинского. Ему удалось добраться до гребня, и после этого Евгений начал спуск по линии подъема. Отмечается, что он оставлял спусковые петли для возвращения.

На данный момент в районе пика Аксу стоит плохая погода: идет сильный снег, и из-за этого отсутствует видимость.

Последний раз Евгений выходил на связь три дня назад. Он передал, что находится в районе «Креста» и продолжает спуск.

Как сообщает Газета.Ru, друзья альпиниста вылетели в обозначенный район для поисковой экспедиции. Также необходим вертолет для облета горы. Для этого был организован сбор средств.

Ранее сообщалось о том, что в горах Непала российская туристка упала в расщелину во время восхождения. Подробности смотрите в этой новости.