Упала в 500-метровую расщелину: российская туристка пропала в горах Непала

Гражданка России Надежда Оленева пропала без вести в горах Непала. Девушка покоряла вершину Дхаулагири и провалилась в расщелину. Поиски туристки пока не начались, передает Himalayan Times.

По данным зарубежного СМИ, инцидент произошел сегодня утром. Команда российских альпинистов из трех человек пыталась покорить вершину Дхаулагири. Но при этом туристы не воспользовались помощью базового лагеря. В какой-то момент Оленева сорвалась с высоты 6680 метров. Она упала в расщелину, глубина которой составляет 500 метров. На данный момент о состоянии девушки ничего неизвестно. Другим членам альпинистской группы не удалось добраться до россиянки.

Директор компании Himalayan Guides Исвари Паудель прокомментировал инцидент. По его словам, сейчас предпринимаются необходимые действия, направленные на начало поисковой операции в горах.

Ранее молодая туристка из Москвы погибла во время отдыха на Камчатке. Девушка утонула в банном чане.