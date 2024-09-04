Российский актер получил ранение в боях в Курской области и госпитализирован в Подмосковье

Стало известно о ранении актера Бобура Холова в боях в Курской области. Его госпитализировали в Краснознаменск в Подмосковье.

Об этом сообщает NEWS.ru.

Известный по сериалу «Ивановы-Ивановы» 29-летний актер оказался в больнице 27 августа. У Холова множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, рук, ног.

Издание узнало, что у актера выявили сквозное ранение левой стопы, мелкооскольчатый перелом локтевой кости.

В конце августа под Курском умер актер Евгений Шишов. У погибшего остались жена и дочь. Шишов известен зрителю по картинам «Морские дьяволы», «Шеф. Возвращение».

В середине августа сообщалось, что бывший адвокат Эльман Пашаев вернулся в зону СВО после второго ранения. Он оказался вместе с мужем блогера Елены Блиновской Алексеем.