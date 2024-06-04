Российские врачи удалили женщине 35-литровую опухоль

В Москве врачи удалили 41-летней женщине опухоль объемом 35 литров. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, жительница столицы более двух лет тщательно скрывала от близких проблему, которая ее беспокоила: стремительно растущий живот. Постепенно женщина столкнулась и с физиологической проблемой: даже после отдыха россиянке с трудом удавалось находить силы ездить на работу и проводить уборку в квартире. Когда она наконец приняла решение обратиться за помощью к медикам, то выяснилось, что внутри нее выросло многокамерное 35-литровое образование, заполненное серозной прозрачной жидкостью. Врачи установили, что это доброкачественная опухоль – тератома левого яичника гигантских размеров.

В итоге хирурги были вынуждены удалить ее вместе с самим яичником и маточной трубой. При этом репродуктивную функцию в целом удалось сохранить. В настоящий момент жизни россиянки ничего не угрожает.

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