Российские туристы не могут улететь из Мьянмы после землетрясения

Российские туристы застряли в Мьянме из-за разрушительного землетрясения. Основные аэропорты страны сейчас закрыты.

Два главных аэропорта страны, Нейпьидо и Мандалай, закрыты. Туристам придется либо ждать новых рейсов, либо ехать в единственный работающий аэропорт Янгон в восьми часах езды от Мандалая. Туда очень сложно добраться из-за разрушенных дорог.

Из Мандалая можно вылететь 1 апреля. Нейпьидо пострадал сильнее — по нему нет даже примерной даты открытия, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Туристам предстоит самостоятельно эвакуироваться из центра Мьянмы в безопасные города и дождаться в них открытия аэропортов. При этом дороги страны сейчас небезопасно — полосы движения разрушены, один из мостов рухнул, и повсюду царит паника. Не исключено, что повторятся новые толчки.

Пока сообщается о 1002 погибших, пострадали 2 376 человек.

Ранее отдыхающие и живущие в Мьянме россияне рассказали об эвакуации из-за землетрясения.