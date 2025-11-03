Российские туристы на Мальдивах массово подхватывают смертельно опасный вирус

У российских туристов на Мальдивах фиксируют все больше случаев заражения смертельно опасной лихорадкой Денге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По словам пострадавших, чаще всего вирус подхватывают на островах Укулас и Тинаду, где особенно много комаров. Именно эти насекомые являются главными переносчиками заболевания.

«Раньше поступало много туристов с Денге из Таиланда, а сейчас почти все — вернувшиеся с Мальдив», — передает слова работников российской инфекционной больницы одна из пострадавших.

Другой заболевший отдыхал с семьей на Мальдивах в середине октября. Накануне вылета домой он почувствовал резкое ухудшение самочувствия. У мужчины повысилась температура, появилась ломота, головная боль и тошнота, а через несколько дней все тело покрыла сыпь. Уже в России врачи подтвердили диагноз «лихорадка Денге». Известно, что сейчас он идет на поправку.

Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА приводит историю еще одной туристки, которая почувствовала первые симптомы уже после возвращения в Москву. У девушки поднялась температура до 40 градусов, начались рвота, озноб и сильная головная боль. Медики диагностировали у нее лихорадку Денге, на фоне которой развились осложнения на селезенку и поджелудочную железу. Пациентка несколько дней провела в реанимации, а сейчас продолжает лечение.

По словам постоянных путешественников, случаи заражения Денге на Мальдивах в последнее время участились. Туристы стараются защититься от укусов насекомых всеми возможными способами — используют репелленты, антимоскитные сетки и избегают прогулок в вечернее время, когда активность комаров особенно высока.

