Российские хирурги удалили женщине опухоль в 17 кг

В подмосковной Балашихе онкохирурги провели операцию по удалению 74-летней пациентке опухоли весом более 17 кг. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на заведующего отделением онкогинекологии № 5 учреждения Алексея Дзасохова.

Как рассказал медик, россиянку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Огромная опухоль, исходящая из малого таза, не позволяла женщине лежать на спине, нормально передвигаться, дышать и принимать пищу. Новообразование весом 17,5 кг сдавливало внутренние органы, вследствие чего у пенсионерки начали отказывать почки.

Во время операции хирурги обнаружили перекрут матки на 720 градусов, ее удалили вместе с придатками. Дзосохов уточнил, что послеоперационный период у пациентки протекал без осложнений, функции почек начали восстанавливаться.

Известно, что фрагменты опухоли направили на гистологическое исследование.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге четырехлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа и выжил.