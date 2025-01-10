Российские хирурги удалили у глухонемой пациентки редкую 40-сантиметровую опухоль

Подмосковные хирурги удалили у 45-летней глухонемой пациентки редкую опухоль. Об этом сообщает пресс-служба Мытищинской областной клинической больницы.

По данным медучреждения, к ним поступила женщина с жалобами на боль в районе малого таза, нарушения стула и мочеиспускания. Медики обследовали женщину и обнаружили у нее крупное новообразование в форме яйца размером почти в 40 сантиметров. Опухоль давила на органы.

Специалисты решили провести операцию. Во время вмешательства им удалось удалить новообразование. Выяснилось, что оно не было связано ни с одним из органов или сосудов, никуда не врастало и состояло из мышечной ткани. Подобные опухоли называются внеорганными и встречаются крайне редко. По результатам гистологии стало известно, что она доброкачественная.

Медики смогли восстановить функции мочевого пузыря и кишечника, пациентке вернули нормальное качество жизни. Реабилитация женщины также прошла без осложнений.

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