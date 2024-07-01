«Два часа полета превратились в ад»: беременная Мария Погребняк рассказала о тяжелом перелете в Турцию

Беременная блогер и бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария отправилась на отдых в Турцию и рассказала о перелете, давшемся ей с трудом.

«Мой полет оказался совсем не таким гладким, как я ожидала. Первые два часа прошли без происшествий. Но потом начались мои мучения. Сначала у меня свело поясницу. Я встала и начала ходить по салону, пытаясь облегчить боль. Затем появилась невыносимая жажда, и я постоянно просила стюардессу принести мне воды. Последние два часа полета превратились в ад», - написала она в личном Telegram-канале.

По словам Погребняк, ей тяжело было переносить духоту, она «беспрерывно курсировала между своим местом и туалетом».

В настоящее время Погребняк беременна четвертым ребенком - от бизнесмена Игоря Головинского. Впервые вместе их заметили на дне рождения блогера Алины Акиловой: на появившихся в Сети кадрах они целовались и держали друг друга за руки, отмечает Газета.Ru. В мае Головинский сделал Погребняк (в девичестве - Шаталова) предложение.

Мария Погребняк восемь лет находилась в браке с нападающим «Зенита» и «Штутгарта» Павлом Погребняком. Вместе они воспитывают троих сыновей. Осенью 2023 года супружеская чета развелась: по данным СМИ - из-за измен Погребняка.

Ранее Мария Погребняк заявила, что страдает от одышки и бессонницы, поэтому готовится к отпуску.