Российская школьница употребила нейролептики и попала в больницу

В Петербурге школьница оказалась в больнице после употребления нейролептиков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло в доме на улице Савушкина утром 27 ноября. 14-летняя петербурженка употребила слишком много успокоительного, вследствие чего почувствовала недомогание. В результате подростка в тяжелом состоянии доставили в одну из детских больниц города.

Уточняется, что юная россиянка находилась на домашнем обучении и тяжело переживала недавний развод родителей. При этом на учете в ОДН школьница не состоит.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Ранее стало известно, что в городе Белая Холуница Кировской области две школьницы умерли во время вечеринки в доме. Отмечается, что трупы подростков были найдены в окружении вейпов, пустых бутылок и жевательного табака.