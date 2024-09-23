Российская школьница совершила суицид после гадания на картах Таро

В Подмосковье 15-летняя школьница совершила самоубийство после гадания на картах Таро. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне в одном из городов на востоке Московской области. Жильцы дома нашли на улице тело старшеклассницы с травмами, которые характеры для суицида. При обыске квартиры сотрудники полиции обнаружили в комнате погибшей старшеклассницы разложенную колоду Таро и предсмертную записку с извинениями.

Уточняется, что несовершеннолетняя была творческой личностью: ходила в кружок живописи и увлекалась эзотерикой. После 9 класса она планировала поступить в художественный колледж Петербурга, объясняя выбор города тем, что там в свое время познакомились ее родители.

Недавно школьница познакомилась с мальчиком, однако их общение не задалось. Девочка обращалась к картам Таро за советом и предсказанием будущего, но колода не сулила ей успехов в любви.

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