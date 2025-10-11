Российская школьница погибла во время прогулки по пути к подруге: подробности

Школьница погибла в Тюменской области, провалившись в пруд во время прогулки. Инцидент произошел 9 октября.

Как рассказали местные жители 72.ru, несколько дней назад девочка отправилась на прогулку в селе Исетском. Она провалилась в глубокую яму, заполненную до краев водой, и утонула.

В комментариях уточняют, что девочка шла в гости к подруге и не знала про эту яму, выкопанную во время строительства. Семью, в которой росла школьница, характеризуют как положительную.

В депздраве региона уточнили, что скорая помощь приехала на место происшествия спустя семь минут, но ребенок был к этому времени без признаков жизни.

По предварительным данным, девочке было 12 лет.

