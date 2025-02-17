Российская рэперша погибла в ванне с кипятком: хоронили в закрытом гробу

32-летняя жительница Красноярского края погибла, сварившись в ванне с кипятком. Девушка была известной рэп-исполнительницей и блогершей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, ночью 9 февраля тело девушки обнаружил сожитель. На место были вызваны правоохранительные органы.

«По имеющимся данным, сожители употребляли наркотические средства. При осмотре в квартире обнаружено, предположительно, наркотическое вещество», — говорится в сообщении СК.

На данный момент выясняются точные причины гибели рэп-исполнительницы. Есть версия, что она могла потерять сознание и неудачно упасть в ванну.

Отмечается, что покойную хоронили в закрытом гробу.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге пенсионерка обварилась кипятком в ванне и умерла. Женщине было 91 год. Отмечается, что ситуацию усугубил преклонный возраст пенсионерки, а также наличие у нее хронических болезней.