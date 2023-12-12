Российская повариха пожаловалась на холод в здании и осталась без работы

В Заволжье Нижегородской области повариха пожаловалась на холод в здании школы и осталась без работы. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, в своем микроблоге россиянка написала, что физически не может работать при двух градусах тепла. По ее словам, она занималась приготовлением еды для детей на протяжении четырех лет, однако текущей зимой стало невыносимо холодно. Деревянные старые окна, нет вытяжек, а из крана течет ледяная вода, уточнила женщина.

После публикации поварихи в школу нагрянула комиссия, а вскоре женщина была уволена. В настоящий момент неизвестно, кто готовит еду для школьников, поскольку минимум двое из трех сотрудников бывшей поварихи уволились вслед за ней. Одна повариха также взяла больничный.

В то же время руководство школы сообщило, что ремонт в образовательном учреждении ожидается, однако его сроки раскрывать не стало.

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