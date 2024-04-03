Российская пенсионерка совершила суицид из-за шумевших по ночам соседей

Пенсионерка из Москвы совершила самоубийство из-за шумных соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, 75-летняя москвичка жила на улице Краснодонской вместе со взрослой дочерью. Вечером 29 марта пожилая женщина совершила суицид. Труп жительницы столицы нашел сосед, который и вызвал полицию.

В комнате россиянки обнаружили предсмертную записку со словами: «В моей смерти прошу винить соседей из квартиры 61, которые постоянно стучат и не дают спать».

Дочь пенсионерки призналась, что в последние годы мать периодически жаловалась на голоса. Женщина считала, что шум исходил от соседей, поэтому сильно злилась. При этом ее родственница никакого шума не слышала.

Последние три дня перед смертью жительница Москвы испытывала проблемы со сном из-за своего недуга. Она рассказывала, что не знает, сколько еще сможет терпеть.

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