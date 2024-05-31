Российская пенсионерка поняла, что общается с мошенниками, и подшутила над ними

В Москве пенсионерка решила подшутить над мошенниками. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа».

Недавно с пожилой жительницей столицы связались «сотрудники ФСБ», которые рассказали, что неизвестные якобы пытаются снять деньги с ее банковского счета. Злоумышленники предложили женщине перевести накопления на новый и безопасный счет. Москвичка забрала из банка 250 тысяч рублей, однако вовремя поняла, что ее хотят обмануть.

В итоге пенсионерка обратилась в полицию, и сотрудники МВД посоветовали ей отказаться от запланированной встречи с «надежным человеком», но заявительница захотела поступить по-своему. В назначенное время она встретилась с курьером аферистов и передала ему пакет с нарезанной бумагой.

Как именно курьер отреагировал, посмотрев внутрь пакета - неизвестно. Также отсутствует информация о том, был ли мужчина задержан сотрудниками полиции.

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