Мать три дня держала 15-летнюю дочь прикованной к батарее и морила голодом из-за жалоб на изнасилование

В Дагестане мать приковала к батарее 15-летнюю дочь, которая пожаловалась на изнасилование. Женщина посчитала, что подросток опозорила их семью. Подробности сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, родительница вместе с дядей на протяжении трех дней держали несовершеннолетнюю на привязи. Все это время девочку почти не кормили. Выбраться из квартиры ей удалось буквально чудом. Она смогла попросить о помощи через записку, которую прикрепила к пульту от телевизора и выбросила в окно.

В семье заявили, что школьница имеет тяжелый характер, постоянно сбегает из дома, поэтому мать и пошла на крайние меры. Последней каплей стало то, что девочка рассказала об изнасиловании и что одноклассники склоняют ее к употреблению запрещенных препаратов.

На данный момент несовершеннолетняя находится в рехабе.

Ранее в Санкт-Петербурге подросток попал в реанимацию после вечеринки.