Российская блогерша попыталась сбежать из СК в Ереване и сломала позвоночник

Задержанная по обвинению в хулиганстве в Армении российская блогерша Юля Финес (Юлия Максимовская) пострадала при попытке сбежать из следственного отдела в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба СК Армении.

Уточняется, что россиянку вечером 12 декабря доставили в отделение на очную ставку. После нее Максимовская попросилась в туалет, и, пока следователь ждал ее за дверью, задержанная попыталась пролезть в окно, но упала на крышу полицейского изолятора. В результате падения блогерша травмировала позвоночник, ее доставили в ереванский медцентр, где медики диагностировали компрессионный перелом двух позвонков.

В настоящий момент против девушки возбудили уголовное дело за попытку побега.

Информация о задержании двух граждан РФ в Ереване появилась в СМИ 9 декабря. Тогда имена задержанных не назывались, однако вскоре выяснилось, что одной из них оказалась Юлия Максимовская. По версии армянской стороны, задержанные повредили имущество пункта быстрого питания, закидали сотрудника продуктами и растоптали цветы, параллельно активно ругаясь матом.

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