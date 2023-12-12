Изнасиловал молодую женщину в отеле: задержан французский писатель Фредерик Бегбедер

Во Франции задержали и поместили под стражу автора романов «Любовь живет три года» и «99 франков» Фредерика Бегбедера. Ранее молодая женщина написала заявление в полицию, обвинив писателя в изнасиловании.

Бегбедер помещен под стражу к комиссариате города и коммуны По, которая расположена на юго-западе Франции. 12 декабря он был вызван на допрос.

Как сообщает Franceinfo, предварительное расследование, в рамках которого его допрашивали, связано с жалобой молодой женщины. Прошлым летом она заявила, что писатель изнасиловал ее в отеле. У них были две встречи: первая состоялась по обоюдному согласию, вторая – без согласия.

Ранее сообщалось, что в Подольске мигрант попытался изнасиловать женщину. Ее защитил проходивший в это время рядом мужчина. В результате 33-летний гражданин Узбекистана избил защитника, а потом попытался скрыться. Позже его нашли и арестовали.