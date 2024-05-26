Она начала работать в 1957 году: умерла самая возрастная стюардесса в мире

88-летняя жительница американского штата Вирджиния Бетти Нэш попала в Книгу рекордов Гинесса как самая возрастная стюардесса в мире. На 89-м году ее жизненный путь оборвался, передает Telegram-канал Комсомольская правда: KP.RU.

Так, Нэш была признана мировым сообществом как стюардесса с самой продолжительной карьерой в мире. По данным СМИ, женщина начала работать еще в 1957 году. Таким образом, она отслужила в небе без перерывов 67 лет, что на данный момент является рекордным показателем.

В авиакомпании, где работала Нэш, прокомментировали ее смерть. По словам представителей, самая возрастная стюардесса в мире мотивировала и заряжала своим примером более молодых коллег.

«Бетт вдохновляла поколения стюардесс. Лети выше, Бетт» — попрощались с ней в авиакомпании.

Ранее сообщалось о смерти автора песен к фильмам Disney Ричарда Шермана. Он скончался на 96-м году жизни.