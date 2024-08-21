Роспотребнадзор проверит кофейни сети «Шоколадница»

Роспотребнадзор и прокуратура проверят кофейни сети «Шоколадница». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Депутат Госдумы Сергей Каргинов и вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отправили запросы в ведомства. Как сообщает источник, в московских ресторанах были обнаружены подмена сроков годности продуктов и несоблюдение стандартов уборки помещений. Отмечается, что посетителям «Шоколадницы» выносили прокисший салат, который намеренно не стали убирать из меню.

Кроме того, SHOT ПРОВЕРКА утверждает, что блюда, от которых отказались одни клиенты, относились за стол к другим.

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