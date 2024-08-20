В кафе Бородиной в Екатеринбурге молочные коктейли продают за 1,3 тысячи рублей

Телеведущая Ксения Бородина открыла семейное заведение в Екатеринбурге, в котором молочные коктейли продают за 1,3 тысячи рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

С меню кафе развлекательного парка TaikaBoom ознакомился журналист, который отметил, что некоторые позиции имеют весьма высокий ценник. Молочные коктейли, стоящие больше тысячи рублей подают с сахарной ватой, зефиром и пряниками. Однако из-за декора в меню довольно трудно разглядеть сам напиток.

Ассорти горячих закусок посетители могут приобрети за 1,5 тысячи рублей. Фигурный сырок – за 280 рублей. А 0,35 литра смузи обойдется в 450 рублей. Журналист указал, что в меню отсутствует упоминание граммов, поэтому понять, какого размера блюдо, невозможно.

20 августа прошло техническое открытие кафе. Официальное же состоится 27 августа.

Напомним, что недавно Ксения Бородина объявила о переменах в личной жизни. Она раскрыла личность своего нового возлюбленного. Им оказался блогер Николай Сердюков, который младше нее на пять лет.

Ранее новый бойфренд Ксении Бородиной пошутил про ее возраст.