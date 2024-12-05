Росла более 30 лет: россиянка обвинила чиновников в краже елки, которую установили на городской площади

В Уфе местная жительница обвинила чиновников в краже елки, которая росла более 30-ти лет. По словам женщины, дерево спилили без ее согласия и установили на площади у Дворца творчества. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянка рассказала, что посадила дерево еще со своим мужем, когда у них родилась дочь. Много лет она радовалась, наблюдая за его ростом. Но 4 декабря узнала, что елка исчезла. Изучив камеры видеонаблюдения, она поняла, что за спиливание ответственны коммунальщики. А позже до нее дошли новости, что ее дерево установили на площади.

После случившегося женщина обратилась с жалобой в администрацию. Там ей ответили, что рядом с местом, где росла елка, проходит газопровод, поэтому было решено ее спилить. Один из представителей в беседе с РЕН ТВ заявил, что местные жители сами попросили избавиться от дерева. Кроме того, по его словам, у «хозяйки» нет документов на земельный участок.

Ранее в Москве 80-летняя пенсионерка случайно постирала свою кошку в машинке.